Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de özel sektörde istihdam seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Aynı zamanda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 07 Ocak 2020 tarihi itibari ile yeni kamu iş ilanları yayınladı. İŞKUR, kendi sayfası üzerinden, 31 kamu kurumu ve 45 il-ilçe belediyesi olmak üzere toplamda 76 devlet kurumunun toplamda 2400 personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımları KPSS'li ve KPSS şartsız olarak yapılacak olup, bazı kamu kurumları ve belediyeler, engelli kadrolarına da personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte kadrolar ve ilanlar...

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