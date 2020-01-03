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  • 03.01.2020 14:41
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 15:02

lere 45 farklı ilanla 504 ı yapacak!

2020 yılının ilk günlerinde ilanlarına tam gaz devam ediyor. İŞKUR personel alım ilanları arasında en çok ilgi gösterilen ilanları oldu. Bu bağlamda 45 belediye tam 504 kişi alacak. İlanlara başvurmak için yapmanız gereken çok basit. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte belediye personel alımı ilanları ve detayları takvim.com.tr'de yer almaktadır.

İŞKUR belediyelere personel alımı yapıyor! İşte şartlar

İŞKUR üzerinde farklı alanlarda personel alımı ilanları yayımladı. Farklı 45 ilan için belediye personeli alımı yapılacak. Peki adaylardan aranan şartlar nedir? İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya ve özele olmak üzere 45 farklı iş ilanı ile alım yapılıyor. Bu kapsamda Belediyeler, Belediyelerin alt birimleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Farklı illerde toplamda 504 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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