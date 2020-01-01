İŞKUR personel alımları 2020 Ocak ayı ile birlikte hızla devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden yüzlerce büro memuru alımı yapılacak.

Personel alımları en az ilköğretim ve lise öğrenim düzeylerinden yapılacak olup, her bir ilanda öğrenim şartı ve adaylardan istenilen başvuru şartları farklıdır. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler.

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