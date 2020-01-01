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  • 02.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:03

üzerinden yüzlerce başvuru şartları nedir? personel alım ilanları açıklandı!

Türkiye İş Kurumu () 30Aralık 2019 tarihi itibari ile ı için yeni iş ilanları yayınladı. Açık iş ilanları kategorisinde toplam 277 iş ilanı yayınlayan İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 2020 yılı Ocak ayında toplamda 480 personel alımı yapılacağını duyurdu. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

İŞKUR Ocak 2020 personel alım ilanları açıklandı!

İŞKUR personel alımları 2020 Ocak ayı ile birlikte hızla devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden yüzlerce büro memuru alımı yapılacak.
Personel alımları en az ilköğretim ve lise öğrenim düzeylerinden yapılacak olup, her bir ilanda öğrenim şartı ve adaylardan istenilen başvuru şartları farklıdır. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler.

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