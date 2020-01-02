BOTAŞ ve Migros farklı pozisyonlarda olmak üzere personel alımı duyuruı yayımladı. Piyasaya sürülen ilana bakılırsa farklı pozisyonlarda toplamda 154 kişilik kadro ile işçi personel alımı yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.Gov.Tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin halde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

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