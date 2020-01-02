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  • 03.01.2020 12:42
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:42

2020 ve personel alım kadroları! Migros ve Botaş üzerinden nedir?

üzerinde yeni personel alımı ilanı yayımlandı. bünyesine KPSS puanı ile 154 işçi personel alımı yapacak. Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen perakende satış mağazalarından bir tanesi olan çok sayıda yapacak. Buna göre İŞKUR üzerinden ve kendi kurumsal sayfasından yapılacak işçi, personel alım detayları haberimizde.. Beden işçisi kadrosunda engelli personel alımı için 2 kişilik açık kadro bulunuyor. Reyon görevlisi için İstanbul ilinde görevlendirilecek olan 200 kişilik alım var. Kasiyer kadrosundaki alımlar için 200 kişilik alım gerçekleştirilecek.

İŞKUR ile Migros ve Botaş personel alım başvuru şartları

BOTAŞ ve Migros farklı pozisyonlarda olmak üzere personel alımı duyuruı yayımladı. Piyasaya sürülen ilana bakılırsa farklı pozisyonlarda toplamda 154 kişilik kadro ile işçi personel alımı yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.Gov.Tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin halde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

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