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  • 02.01.2020 10:02
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:02

2020 Ocak ayı iş ilanları yayınlandı! İŞKUR ile onlarca belediyeye başvuru şartları nedir?

üzerinden 17 büro personeli, temizlik personeli, şoför, ağır vasıta şoförü, teknik personel, öğretmen, bakıcı, mühendis, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, Çocuk gelişimi personeli alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İş arayanlar için 2020 ocak ayı belediye personel alım ilanları detaylarda... Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

İşte İŞKUR 2020 Ocak ayı belediye iş ilanları...

2020 yılı Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR üzerinden belediyelere personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda binlerce vatandaş 17 belediye için personel ilanlarını araştırıyor. Personel alım ilanlarında belediyeler çeşitli meslek gruplarından işçi alacak. İŞKUR üzerinden belediyeler tarafından yayınlanan personel alım ilanlarında büro personeli, temizlik personeli, şoför, ağır vasıta şoförü, teknik personel, öğretmen, bakıcı, mühendis, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, Çocuk gelişimi personeli, vasıflı ve vasıfsız işçi kadrolarına işçi alınacağı açıklandı. İşte İŞKUR 2020 Ocak ayı belediye iş ilanları...

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