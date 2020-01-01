2020 yılı Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR üzerinden belediyelere personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda binlerce vatandaş 17 belediye için personel ilanlarını araştırıyor. Personel alım ilanlarında belediyeler çeşitli meslek gruplarından işçi alacak. İŞKUR üzerinden belediyeler tarafından yayınlanan personel alım ilanlarında büro personeli, temizlik personeli, şoför, ağır vasıta şoförü, teknik personel, öğretmen, bakıcı, mühendis, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, Çocuk gelişimi personeli, vasıflı ve vasıfsız işçi kadrolarına işçi alınacağı açıklandı. İşte İŞKUR 2020 Ocak ayı belediye iş ilanları...

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