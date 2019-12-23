Aralık ayının artık son haftasına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR Çağrı merkezi, temizlik, kasiyer, kurye ve beden işçisi alımlarına hız verdi. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu bağlamda İŞKUR'da açılan yeni ilanlarda toplamda 2 bin 156 personel alımı yapılacak olup 394 alanda adaylar hem özel hem de kamu kurumları bünyesinde görevlendirilecektir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı yapılmıştır. İşte İŞKUR farklı meslekler için personel alım başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

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