İŞKUR üzerinden ve DPB'den gelen ilana göre TCDD bünyesine 263 personel alımı yapacağını belirtti. Uzun süreden beri TCDD personel alımı bekleniyordu. Bu yönde adayların bekleyişine Devlet Demiryolları son verdi ve önümüzdeki hafta itibari ile başvurularını başlayacağı 263 kişilik kadro için ilanı yayımladı. Alımlar farklı pozisyonlara Türkiye geneli yapılacak. Farklı kadrolara ve farklı niteliklerde alım yapılacak olup başvuru şartları ve detayları şöyledir. TCDD ilanı Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinde yayımlanmış olup henüz başvuru süreci başlamadı. Peki TCDD 263 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte TCDD kadro dağılımı ve pozisyonlar haberimizde...

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