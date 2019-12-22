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  • 23.12.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:50

ve pozisyonlar - İŞKUR ve DPB üzerinden başvuru şartları nedir?

Devlet Demiryolları bünyesine farklı pozisyonlarda 263 kişilik boşluk ile personel alımı yapacağını belirtti. Başvuru süreci İŞKUR üzerinde ilerleyecek. İş Kurumu üzerinde 26 Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak ve başvuru için adaylara 5 gün verilecek. Bu kapsamda adayların başvurularını en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar İnternet üzerinde veya alım yapılacak ilgili İl Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

İŞKUR üzerinden TCDD 263 personel alımı yapacak

İŞKUR üzerinden ve DPB'den gelen ilana göre TCDD bünyesine 263 personel alımı yapacağını belirtti. Uzun süreden beri TCDD personel alımı bekleniyordu. Bu yönde adayların bekleyişine Devlet Demiryolları son verdi ve önümüzdeki hafta itibari ile başvurularını başlayacağı 263 kişilik kadro için ilanı yayımladı. Alımlar farklı pozisyonlara Türkiye geneli yapılacak. Farklı kadrolara ve farklı niteliklerde alım yapılacak olup başvuru şartları ve detayları şöyledir. TCDD ilanı Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinde yayımlanmış olup henüz başvuru süreci başlamadı. Peki TCDD 263 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte TCDD kadro dağılımı ve pozisyonlar haberimizde...

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