23 Aralık İŞKUR belediye personel alımı ilanları: İŞKUR tarafından belediyelerde olan açık pozisyonlara personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda yine onlarca ilan açılmış bulunmakta. Türkiye'de işsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynayan kurum belediyeler için yüzlerce personel ilanı açıkladı. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile kamuya yayımlanan personel alımı ilanları ile 504 kişilik kadro ile memur personel alımı yapılacak. Bu yönde 45 farklı ilan yayımlandı ve söz konusu ilanlar için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Ayrıca mezuniyet şartı olarak da en az okur yazar olan adaylar başvuru yapabiliyor. https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sayfasında detaylar mevcut.

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