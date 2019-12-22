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  • 23.12.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47

23 Aralık ı ilanları - İŞKUR aracılığı ile Belediyelere yüzlerce personel alım başvuru şartları haberimizde

üzerinde farklı alanlarda ı ilanları yayımladı. Farklı 45 ilan için personeli alımı yapılacak. Peki adaylardan aranan şartlar nedir? İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya ve özele olmak üzere 45 farklı iş ilanı ile alım yapılıyor. Bu kapsamda Belediyeler, Belediyelerin alt birimleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Farklı illerde toplamda 504 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

22 Aralık İŞKUR belediye personel alımı ilanları açıklandı

23 Aralık İŞKUR belediye personel alımı ilanları: İŞKUR tarafından belediyelerde olan açık pozisyonlara personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda yine onlarca ilan açılmış bulunmakta. Türkiye'de işsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynayan kurum belediyeler için yüzlerce personel ilanı açıkladı. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile kamuya yayımlanan personel alımı ilanları ile 504 kişilik kadro ile memur personel alımı yapılacak. Bu yönde 45 farklı ilan yayımlandı ve söz konusu ilanlar için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Ayrıca mezuniyet şartı olarak da en az okur yazar olan adaylar başvuru yapabiliyor. https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sayfasında detaylar mevcut.

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