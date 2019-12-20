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  • 20.12.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 12:48

SHGM 19 bin lira maaşla personel alımı yapılacak! İşte SHGM personel alım başvuru şartları ve kadrolar

Adaylar, SHGM İnternet adresinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Bu bağlamda SHGM resmi internet sitesinde maaş aralıkları belli oldu. En az 11.580,04 TL maaş, en fazla 19.363,56 TL maaş verilecek. Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanları, ve pilot alınacak. İşte SHGM personel alım başvuru şartları ve kadrolar...

19 bin lira maaşla personel alımı yapılacak! İşte şartlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzman, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. SHGM, işe kabul edilenlere 19 bin TL'yi bulan maaş verecek.


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