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  • 27.10.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 17:25

30 bin işçi ve 21 bin personel alacak!

Ekim ayının son haftasında yeni bir ilan açıkladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre ve açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 700’ü kamu kurumlarında memur-işçi statüsünde istihdam edilmek üzere, Türkiye genelinde, çeşitli özel kurumsal şirketlerde ve fabrikalarda istihdam edilmek üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvurular İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden yapılabileceği gibi, İŞKUR e-şube üzerinden de yapılabilecek. Bunun için adayların önceden İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve e-devlet şifrelerinin olmaları yeterlidir. İşte ve şartları.

İŞKUR 30 bin işçi ve 21 bin personel alacak!

Türkiye iş Kurumu tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, 2019 Kasım ayı sonuna kadar KPSS şartı olmadan İŞKUR aracılığı ile çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara vasıflı ve vasıfsız 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti. İşte detaylar…

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Güncel tarih itibari ile, en az okur yazar olmayanların dahi bu yayınlanan iş ilanlarında kendilerine göre faklı alanlarda iş bulma imkanı vardır. Ve hatta bekçi ilanları kategorisinde, inşaat, depo gibi çalışma alanlarında, emekli olan kişilere dahi farklı iş imkanları sunulmaktadır. En fazla hangi meslek guruplarından personel-işçi ve memur alımı yapıldığı liste halinde belirtilmiştir.

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