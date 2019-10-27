Türkiye iş Kurumu tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, 2019 Kasım ayı sonuna kadar KPSS şartı olmadan İŞKUR aracılığı ile çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara vasıflı ve vasıfsız 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti. İşte detaylar…

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Güncel tarih itibari ile, en az okur yazar olmayanların dahi bu yayınlanan iş ilanlarında kendilerine göre faklı alanlarda iş bulma imkanı vardır. Ve hatta bekçi ilanları kategorisinde, inşaat, depo gibi çalışma alanlarında, emekli olan kişilere dahi farklı iş imkanları sunulmaktadır. En fazla hangi meslek guruplarından personel-işçi ve memur alımı yapıldığı liste halinde belirtilmiştir.

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