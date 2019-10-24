İŞKUR kasiyer, satış elemanı, temizlik, reyon görevlisi ilanları! İŞKUR ilanlarıyla alımlar devam ediyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her hafta güncel işçi ve alımı ilanları yayımlanıyor ve ilanlara büyük bir ilgi gösteriliyor. Yayımlanan ilanlarla her yıl yüz binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. İşte İŞKUR kasiyer, satış elemanı, temizlik, reyon görevlisi ilanları...
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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