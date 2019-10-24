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  • 24.10.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 15:11

39 bin personel alacak! İşte şartlar

son dakika personel memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. 24 Ekim tarihi itibari ile İŞKUR 39 Bin 614 personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR 10 yılında 7,5 Milyon kişinin iş bulmasında ve işe yerleştirilmesini sağladı. Bu bağlamda üzerinden farklı eğitim düzeylerinde, tecrübesiz, tecrübeli binlerce personel alımı yapılacak. Lise, önlisans ve lisans mezunu yüzlerce personel alımı başvuru şartları neler? En çok alım yapılan meslekler ve diğer detaylar haberimizde. Kamu ve özel firmalara çok sayıda personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Buna göre adaylara en çok alım yapılan meslekleri ve pozisyonları kamuya yapılacak memur alımlarını, farklı kadrodaki ilanları aktarıyoruz.

İŞKUR 39 bin en az ilköğretim mezunu personel alacak!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında ilköğretim mezunu, lise, önlisans, lisans yada okuma yazma bilmeyenler başvuru yapabiliyorlar. Bu kapsamda 39 bin personel alımı yapılıyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır.

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