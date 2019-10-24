Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında ilköğretim mezunu, lise, önlisans, lisans yada okuma yazma bilmeyenler başvuru yapabiliyorlar. Bu kapsamda 39 bin personel alımı yapılıyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır.

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