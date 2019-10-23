24 Ekim itibari ile İŞKUR üzerinden 15 gün içinde personel alımları yapılacak. İŞKUR personel alımları vasıflı vasıfsız binlerce daimi işçi şeklinde olacak. Binlerce personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır.

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