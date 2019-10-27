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  • 27.10.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 15:44

BİM 17 şehirde işçi ve personel alımı yapıyor! İşte BİM personel alım ilanları ve başvuru bilgileri

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri belirli dönem aralığında şubelerinde ya da çeşitli yerlerde görevlendirmek üzere alımlar yapıyor. İşçi alım ilanlarını merakla bekleyenler için BİM'e hangi illerde alım yapılacağı İŞKUR'dan yayımlanan ilanlarla belli oldu. Bu hafta İŞKUR'da BİM'e dair alımlara ilişkin bilgilerde paylaşıldı. Adaylar için başvuru hakkında detaylara da yer verildi. İşte BİM personel alım başvurusu bilgileri...

BİM 17 şehirde işçi ve personel alımı yapacak!

BİM Marketler Zinciri resmi internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla işçi alımı yapıyor. Alımlar şubelerle birlikte çeşitli alanlarda da sağlanıyor. İş arayışı olan binlerce kişi ilanları yakından takip ederken İŞKUR'un sitesinde BİM'de görevlendirmek üzere kasiyer, reyon görevlisi gibi alanlarda ilanlar yayımlandı. İşte güncel İŞKUR BİM ilanları...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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