BİM 17 şehirde işçi ve personel alımı yapıyor! İşte BİM personel alım ilanları ve başvuru bilgileri Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri belirli dönem aralığında şubelerinde ya da çeşitli yerlerde görevlendirmek üzere alımlar yapıyor. İşçi alım ilanlarını merakla bekleyenler için BİM'e hangi illerde alım yapılacağı İŞKUR'dan yayımlanan ilanlarla belli oldu. Bu hafta İŞKUR'da BİM'e dair alımlara ilişkin bilgilerde paylaşıldı. Adaylar için başvuru hakkında detaylara da yer verildi. İşte BİM personel alım başvurusu bilgileri...

Haberler Ekonomi Haberleri BİM 17 şehirde işçi ve personel alımı yapıyor! İşte BİM personel alım ilanları ve başvuru bilgileri