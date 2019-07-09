2019 yılını yarılamışken kamu kurumları personel almaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde bununla ilgili detaylara yer verdik. 2019 yılı yerel seçimlerin tamamlanması ile birlikte memur alımı ilanları gelmeye başlandı ve Bakanlıklar bu yönde duyurular yapmaya başladılar. Bazı kamu kurumları ise faaliyete geçti ve memur alımı ilanlarını yayımlamaya başladılar. Önümüzdeki günlerde ise memur alımlarının yayımlanması beklenen duyurulardan yer alan, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı gibi kurumların memur ve polis alımı yapmaları bekleniyor. Peki 2019 Temmuz ayı kamuya memur personel alımları Adalet Bakanlığı, CTE, PTT, Jandarma başvuru şartları nedir işte tüm detaylar