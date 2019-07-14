En az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!

Binlerce aday KKK JGK onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay alımları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda MSB tarafından yayınlanan ilanlar araştırılmaya devam ediliyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının giderilmesi vesilesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları belirlendi.