Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 15.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 15:52

En az lise mezunu subay, ve çavuş alınacak!

MSB bünyesinde bulunan komutanlıklara her sene personel ihtiyacına göre alım yapılıyor. Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

En az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!

Binlerce aday KKK JGK onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay alımları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda MSB tarafından yayınlanan ilanlar araştırılmaya devam ediliyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının giderilmesi vesilesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriEn az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri