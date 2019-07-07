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  • 08.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:35

Kamuya 13 bin 145 memur ve yapılacak

Bir çok Bakanlıklar, Askeri Komutanlıklar bünyelerine memur alımları ve askeri personel alımları yapıyorlar. Başvuru süreci başladı! İşte detaylar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları yada kamu kuruluşları memur personel alımlarına devam ediyorlar.

Kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı!

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kamuya personel ve memur alımları da hızlandı. Bu bağlamda memur ve askeri personel olmak üzere 13 bin 145 kişi alınacak. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. 2019 yılı itibari ile kamuya alımların düşmesi ile birlikte bir çok aday ümitsizliğe düştü. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor.

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