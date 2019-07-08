esube.ıskur.gov.tr web sitesi üzerinden İŞKUR personel alım ilanlarını sürekli güncelliyor. Temmuz ayı içinde yine binlerce personel alımı yapılacak. Bu anlamda İŞKUR çeşitli şehirlerde bir çok sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Daha sonrasında karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ekranı ve tüm detaylar.