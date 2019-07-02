Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:14

maaşı kaç para? ? İŞKUR İşsizlik maaşı mı var mı, alma şartları neler?

maaşı mı var mı, alma şartları neler? işsizlik maaşı ne kadar? (hesaplama) İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı almak için şartlar neler? İşten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik maaşı için belirlenmiş bazı şartlar vardır. İşsizlik maaşı hesaplama işlemleri işçinin çalıştığı gün sayısına göre değişiklik gösterir. Peki, İŞKUR neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? 2019 işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlara uygun olmak gerekir. Şartlara geçmeden önce işsizlik maaşı alabilmek için şartları taşısanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafınca verilen işsizlik maaşı, işten çıkarılan sigortalılara verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR'a müracaat yapılması gerekiyor. Başvurular, müracaat meydana getirilen ayın sonuna kadar sonuca varır. İşsizlik maaşı almak için kriterleri karşılayanlar her ayın beşinde maaşlarını alabilirler. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır. İşsizlik maaşı kişiden kişiye değişiyor. İşçinin sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi etkenler alınacak işsizlik maaşının miktarını ve süresini etkiliyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR işsizlik maaşı kaç para? 2019 işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR İşsizlik maaşı zammı var mı, alma şartları neler?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri