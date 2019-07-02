Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafınca verilen işsizlik maaşı, işten çıkarılan sigortalılara verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR'a müracaat yapılması gerekiyor. Başvurular, müracaat meydana getirilen ayın sonuna kadar sonuca varır. İşsizlik maaşı almak için kriterleri karşılayanlar her ayın beşinde maaşlarını alabilirler. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır. İşsizlik maaşı kişiden kişiye değişiyor. İşçinin sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi etkenler alınacak işsizlik maaşının miktarını ve süresini etkiliyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır?