İŞKUR ve DPB internet üzerinden binlerce personel ve memur alım ilanı yayınlıyor. Düşük KPSS puanı ile alım ilanları hakkında ve hiç KPSS şartı aramaksızın alım yapan kamu kurumları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre kamuya 100 kişiden fazla alım sayısı ile farklı kamu kurumları personel alımı yapacak
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