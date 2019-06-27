İŞKUR KPSS şartsız ve sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacak. İŞKUR bu zamana kadar on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiş bir kurumdur. Bu anlamda İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamıştır. Türkiye geneli KPSS şartsız ve sınavsız bir şekilde onlarca meslekten 50 bin personel alımı yapıyor! İŞKUR üzerinden iş bulmak artık çok kolay! Tüm detaylar bu haber içeriğinde...