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  • 28.06.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 15:44

şartsız, sınavsız yapılacak!

şuan puanı olmasa da bir çok kişiye iş bulacak. Şu anda sitesinde 50 bin kişiye iş sağlayacak kadar çok iş ilanı bulunan İŞKUR sağlıyor. Başvuruları devam eden iş ilanlarına göre, birçok kamu kuruluşuna ve şirketlerine personel alımı için aracılık eden 'nin tek resmi iş bulma kurumu olan İŞKUR, on binlerce kişiye iş istihdamı sağlamaya devam ediyor.

İŞKUR KPSS şartsız ve sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacak. İŞKUR bu zamana kadar on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiş bir kurumdur. Bu anlamda İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamıştır. Türkiye geneli KPSS şartsız ve sınavsız bir şekilde onlarca meslekten 50 bin personel alımı yapıyor! İŞKUR üzerinden iş bulmak artık çok kolay! Tüm detaylar bu haber içeriğinde...

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