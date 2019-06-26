İŞKUR 26 Haziran kamu personel alımı ilanları: İŞKUR EGM ve Belediye memur alım şartları nedir? Türkiye İş Kurumu 26 Haziran 2019 kamu İş ilanlarını yayımladı. Emniyet İl Müdürlüğü ve Belediye ye kamu personeli alımı yapılıyor. 26 Haziran 2019 tarihi itibari ile yayımlanış olan ilanlara göre, Mardin Emniyet İl Müdürlüğü ve Gülağaç Belediye Başkanlığı alım yapacak. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.