İŞKUR işe alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. KPSS şartsız ve sınavsız iş ilanları açıklanmaya başlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile özel sektör için ofis memuru ve istihbarat görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Çok sayıda yazıhane memuru ve danışma görevlisi ekibi için personel alımı yapılacağı açıklanmış olup, alım yapacak şirketler, müracaat detayları ve öteki detaylar haberimizde yer almıştır. İŞKUR'dan meydana getirilen duyurularda 491 büro işyar alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 78 ofis Yönetimi Ve Sekreterlik/büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 76 yazıhane işçisi, 2 büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni, 1 büro Memuru (Dış tecim) alımı, toplamda ise 675 büro işyar personel alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi.