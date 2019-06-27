İŞKUR SÇP başvuru sürecinde sona gelindi. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Sosyal Çalışma Programı'nın detayları merak ediliyor. Bu program ile öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. Peki, İŞKUR SÇP başvuru nasıl yapılır? 2019 Sosyal Çalışma Programı ne zaman açıklanır? İşte İŞKUR SÇP ile ilgili tüm detaylar...

İŞKUR SÇP BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sosyal Çalışma Programı'na başvurular 28 Haziran'da sona eriyor. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek

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İŞKUR SÇP NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.