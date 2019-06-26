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  • 26.06.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:26

2019 üniversite öğrencisi yaz işi başvuru şartları nedir? İŞKUR yaz işi başvuruları nerede, ne zaman yapılacak?

'dan lisans ve önlisans yani üniversite öğrencilerine büyük müjde geldi. Bu bağlamda başvuru şartları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek. Öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2019 İŞKUR üniversite öğrencisi nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır?

2019 İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır? Üniversiteli gençleri çalışma hayatına hazırlamak ve harçlık kazanmalarını sağlamak için Sosyal Çalışma Programı hazırlandı. Program kapsamında haftada 3 gün çalışacak olan öğrenciler hem sigortalı sayılacak hem de 2 bin 600 lira kazanacak. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Üniversiteli öğrencilere yaz dönemi boyunca asgari ücret ve sigortalı çalışma hakkı tanıyan Sosyal Çalışma Programı'na (SÇP) başvurular başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İş Kurumu (İşkur) tarafından yürütülen programa 3 gün boyunca yani 28 Haziran'a kadar İşkur'un internet sitesinden başvuru yapılabilecek. Her bir gün için 67.36 TL ödeme alacak olan gençlerin eline üç ayda yaklaşık 2 bin 600 lira geçecek.

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