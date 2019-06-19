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  • 20.06.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:15

2500 TL maaşla iş ilanı , ne zaman açılacak? ilanı yayınladı mı?

2019 yılında tarafından üniversiteli gençlere özel 2500 TL maaşla yaz boyu iş fırsatı. ''Hem sosyalleş hem para kazan'' sloganıyla başlatılan projede gençler sosyal farkındalık projelerde haftanın 3 günü çalışarak aylık 820 TL para kazanabilecek. Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

2500 TL maaşla iş ilanı başvuru şartları nedir?

İŞKUR güzel bir proje ile birlikte tekrar gündem geldi. İŞKUR, Sosyal Yardımlaşma Programı ile gençlerin para kazanmasını sağlayacak. İŞKUR yaz süresince 2500 TL'ye kadar maaşla alımlar yapacak. İŞKUR, 1 milyon 252 bin genci haftanın üç günü bulundukları bölgede yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk ve sosyal hizmetler gibi alanlarda istihdam ederek 2500 TL para kazanma olanağı sağlayacak. Program kapsamında gençler günde 8 saat olmak üzere 3 gün çalışacak ve proje kapsamında en fazla 5 güne kadar izin kullanılabilecek. Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

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