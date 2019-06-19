İŞKUR güzel bir proje ile birlikte tekrar gündem geldi. İŞKUR, Sosyal Yardımlaşma Programı ile gençlerin para kazanmasını sağlayacak. İŞKUR yaz süresince 2500 TL'ye kadar maaşla alımlar yapacak. İŞKUR, 1 milyon 252 bin genci haftanın üç günü bulundukları bölgede yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk ve sosyal hizmetler gibi alanlarda istihdam ederek 2500 TL para kazanma olanağı sağlayacak. Program kapsamında gençler günde 8 saat olmak üzere 3 gün çalışacak ve proje kapsamında en fazla 5 güne kadar izin kullanılabilecek. Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.