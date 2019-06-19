Türkiye İş Kurumu (İŞKUR iş bulmaya yönelik yani istihdam yaratmaya yönelik önemli bir kurumdur. Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiştir. Bu bağlamda yeni ilanlar yayınlandı. . Türkiye geneli KPSS şartsız ve sınavsız bir şekilde onlarca meslekten 50 bin personel alımı yapıyor! İŞKUR üzerinden iş bulmak artık çok kolay! Tüm detaylar bu haber içeriğinde... İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.