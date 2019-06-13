Kamu kurumlarına KPSS 50-70 ve 75 ile memur alımı. Farklı kamu kurumları , yayımladıkları ilanlarda , en az lise mezunu adaylar arasından memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruların detayları başvuru şartları ve başvuru şekli haberimizde. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan ilanda , en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımı yapılacağına yer verildi. 25 büro memuru alımı için 10 Haziran 2019 günü başlayan başvurular 14 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Peki 50-70-75 KPSS ile kamuya en az lise mezunu memur alımı başvuru şartları nedir? Hangi kurumlara memur alınacak?