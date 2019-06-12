2019 yılı Haziran ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel olarak memur adaylarında 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır. Haziran ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Haziran ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. ​Peki KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu ve Haziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları nedir? İşte 2019 DPB güncel iş ilanları.