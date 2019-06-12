İŞKUR, 1 milyon 252 bin personel alımı yaparak 1 milyon 252 bin genci istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alımlar 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yapılacak ve gençler haftanın 3 günü bulundukları şehirde yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk, sosyal hizmetler gibi işlerde çalışarak yaz tatilinde 2500 TL kazanma şansı elde edecek. Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak. İŞKUR 1 milyon personel alımı yapacak! 2500 TL maaşla iş ilanı başvuru şartları nedir, ne zaman açılacak?

Günlük 8 saat haftada 3 gün çalışacaklar

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.