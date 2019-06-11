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  • 12.06.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 09:02

personel alımı son açıklama - : Sağlık Bakanlığı

: flaş açıklama. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor. Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz denildi. İşte, sabırsızlıkla atama bekleyen sağlık mezunları için edilecek kadrolar, başvuru şartları, yapılan açıklamalar ve ayrıntılar...

yhgm.saglik.gov.tr: Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti. Ancak 2019 yılında Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alım başvuru şartları nedir?İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı son açıklama

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