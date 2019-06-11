yhgm.saglik.gov.tr: Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti. Ancak 2019 yılında Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alım başvuru şartları nedir?İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı son açıklama