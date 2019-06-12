GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alınacak 3 bin 243 personel için 6-17 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınav uygulanmıştı. Sözlü sınava katılan binlerce aday, mülakat sonuçlarını merak etmeye başladı. Aradan yaklaşık bir ay geçmesinin ardından sonuçlarını merak eden adaylar, internet üzerinden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB sözlü mülakat sonuç tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.