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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 16:03

ı açıklaması

2019 personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor. Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti.

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