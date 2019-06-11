Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti.