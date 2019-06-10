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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 15:47

iş ilanları aracılığıyla 38 bin personel aranıyor

Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan 'a başvuru yaparak de edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 38 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta. İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...

İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 38 bin civarı bin personel alımı yapılacak. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız oldukça kolay

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