İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 38 bin civarı bin personel alımı yapılacak. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız oldukça kolay