Kamu kurumlarından her gün yeni iş ilanları yayınlanıyor! Kamuya 2 bin memur alınacak

Kamu kurumlarından her gün yeni iş ilanları yayınlanıyor. Vatandaşlar kamu ilanlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu amaçla 2 bin yeni memur, işçi ve askeri personel alım ilanları yayınlandı. Çeşitli platformlarda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 2 bin kişilik boşluk için farklı statülerde alım yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu Kurumları tarafından yayımlanmış olan ilanlara başvuru yapacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya engelli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranıyor.

Ayrıca bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.