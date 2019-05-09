Gazi Üniversitesi birimlerine 100 akademik personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, başvuru işlemleri 9 Mayıs'ta başladı. İlanın yayınlanmasının ardından başvuru ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. İlanda başvuru şartları, başvuru işlemleri, hangi birime, bölüme ve ünvana alım yapılacağı bildirildi. Peki, Gazi Üniversitesi personel alımı ne zaman? Gazi Üniversitesi personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Başvuru işlemleri 9 - 23 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23., 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

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