2019 PÖH alımı için son ilan sistem değişti! İşte şartlar

Bilindiği gibi PÖH alımlarında kadınların da değerlendirilmesi üzerinde kamuoyunda genel bir istek vardı. 2019 yılında PÖH alımı olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki yıl 35 bin polis alımı yapılacak Bu arada 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

PÖH ALIMI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ

Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programındaki açıklamalarına "Kızlarımıza sözüm var, en azından kadın Polis Özel Harekat alımı için ilana çıkacağız. İlan tarihi için net bir şy söyleyemem ancak, Polis Akademisi Başkanlığı şuan ihtiyaçların belirlenmesi noktasında araştırmalarını sürdürüyor" diyerek devam etti.

PÖH ALIMI İÇİN SON İLAN ÇIKILACAK

Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre daha önceden verilen söz nedeniyle son bir PÖH alım ilanı daha yayınlanacak, ancak bu ilanın sonrasında PÖH olmak isteyenlerin önce polis olması daha sonra meslek içinden PÖH geçişi yapması gerekecek.

EGM bünyesine 4080 polis alımı için geçtiğimiz hafta kadro verilmişti.

EGM bünyesine 4080 polis alımı için geçtiğimiz hafta kadro verilmişti. Resmi Gazete 'nin 13 Nisan 2019 sayılı kararında EGM 'de kadro değişikliği yapıldı. İlan edilen karara göre emniyet amiri, başpolis, kıdemli başpolis gibi kadrolara yapılacak personel alımında kadro değişikliği olduğu ve bu sayının polis memuru alımı için değiştirildiği ifade edildi. Toplamda 4 bin 80 kadro için yapılan değişiklik sonrası polis alımları beklenmeye başladı.