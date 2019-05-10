Orman Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli branşlarda personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar "Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, OGM başvuru şartları belli oldu mu? İşte Orman Genel Müdürlüğü personel alım sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla personel alımlarının 2019 yılı içerisinde yapılacağı belirtilmişti. İşte yapılan o açıklama ve detaylar...

"Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır."

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Mühendis

Orman Muhafaza Memuru

Memur

Şoför

KONTENJAN SAYILARI

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför

ALIMLAR KPSS İLE YAPILACAK

Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada, 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirileceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ve bundan sonraki sürecin Geel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği açıklandı.