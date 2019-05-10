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  • 11.05.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 17:22

Binlerce ve şoför alınacak!

2019 1879 ve başvuru şartları! İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu.

konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken İŞ-KUR, iş arayanları işverenlerle buluşturmaya devam ediyor. 2019 yılı başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı personeli işverenlerle buluşturan 'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan son ilanda, Türkiye genelinde 1879 ve yapılacağı duyuruldu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Başvuru şartları nelerdir?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-21 yaş aralığında olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

En az ilköğretim mezuniyet belgesi sahibi olmak.

Temel seviyede, bilgisayar programlarını kullanabilmek. Kamera sistemlerine hâkim olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Esnek çalışma saatlerine uyabilmek.

Vardiyalı çalışabilmek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak

İletişim becerilerine sahip olmak olarak belirlenmiş.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sicil kaydı bulunmamak.

Sürücü belgesi bulunmak

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