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  • 11.05.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:11

? sınav merkezleri ve sağlık sonuçları açıklama yaptı mı?

8 bin 187 bekçi adayı için takvim devam ediyor. On binlerce adaydan bir kısmı ön başvurudan geçemezken geriye kalan adaylar ön sağlık kontrolünden geçtiler. Burada da adayların bir kısmı elenecek ve sıra sınava gelecek Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları ne zaman? Bekçi alımı başvuru sürecinin nasıl işlediği de merak ediliyor. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından seçilenler, sözlü mülakata tabii tutulacak. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek. Peki yeni bekçi alımı başvuru şartları 2019! sınav merkezleri ve sağlık sonuçları açıklama yaptı mı?

Bekçilik ön başvuruları sona erdikten sonra adaylar ön sağlık kontrolüne girdiler. Bu süreci de tamamlayanlar yazılı sınava girecekler. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise Eylül ayında öğrenmişti. Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir. Peki bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik ön başvuru sınav merkezleri ve sağlık sonuçları EGM açıklama yaptı mı? İşte detaylar

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