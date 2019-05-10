Bekçilik ön başvuruları sona erdikten sonra adaylar ön sağlık kontrolüne girdiler. Bu süreci de tamamlayanlar yazılı sınava girecekler. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise Eylül ayında öğrenmişti. Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir. Peki bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik ön başvuru sınav merkezleri ve sağlık sonuçları EGM açıklama yaptı mı? İşte detaylar