GaleriYaşam

Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

İŞKUR ile Türk Telekom işbirliğinde yayınlanan ilana göre, Türk Telekom bünyesine 10 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanda, en düşük 3 bin TL ücret, en yüksek ise 8 bin TL ücret verileceği bildirildi. Peki, Türk Telekom personel alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı şartları neler?

08.04.2019 15:56 - Son Güncelleme: 08.04.2019 15:56
Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

Türk Telekom bayisi tarafından yayınlanan ilanda, satış temsilcisi ve plasiyer kadrolarına 10 personel alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu şartının arandığı duyurulan ilanda, personellere en düşük 3 bin TL + AGİ verileceği açıklandı. Öte yandan alınacak personellere tablet, araç ve yakıt desteğininde verileceği eklendi. En yüksek maaş ise 8 bin TL olarak duyuruldu. Peki, İŞKUR Türk Telekom personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Türk Telekom personel alımı ilanına başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemleri 4 gün sonra sona erecek.

Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra, işveren ile irtibata geçmesi gerekiyor. Belirtilen mail adresine Cv gönderilmesi isteniyor.

Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

ŞARTLAR NELER?
Yayınlanan ilanda sadece lise mezunu aday arandığı bilgisi verildi. Bunun dışında herhangi bir genel şart bilgisi paylaşılmadı.

Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresini açıktan sonra gelen pencerede sağ en atta yer alan "İşyeti Ünvanı" alanına TÜRK TELEKOM yazın ve ara butonuna tıklayın. İlgili ilan karşınıza çıkacaktır. 12 Nisan'a kadar başvurlarını tamamlayın.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyayı sallayan fotoğraf! Bilim insanları bile açıklayamıyor
Dünyayı sallayan fotoğraf! Bilim insanları bile açıklayamıyor