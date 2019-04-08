Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?

Türk Telekom bayisi tarafından yayınlanan ilanda, satış temsilcisi ve plasiyer kadrolarına 10 personel alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu şartının arandığı duyurulan ilanda, personellere en düşük 3 bin TL + AGİ verileceği açıklandı. Öte yandan alınacak personellere tablet, araç ve yakıt desteğininde verileceği eklendi. En yüksek maaş ise 8 bin TL olarak duyuruldu. Peki, İŞKUR Türk Telekom personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?