Türk Telekom'dan 8 bin TL maaşlı işçi alımı ilanı! İŞKUR personel alımı şartları neler?
İŞKUR ile Türk Telekom işbirliğinde yayınlanan ilana göre, Türk Telekom bünyesine 10 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanda, en düşük 3 bin TL ücret, en yüksek ise 8 bin TL ücret verileceği bildirildi. Peki, Türk Telekom personel alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı şartları neler?
08.04.2019 15:56
- Son Güncelleme: 08.04.2019 15:56
Türk Telekom bayisi tarafından yayınlanan ilanda, satış temsilcisi ve plasiyer kadrolarına 10 personel alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu şartının arandığı duyurulan ilanda, personellere en düşük 3 bin TL + AGİ verileceği açıklandı. Öte yandan alınacak personellere tablet, araç ve yakıt desteğininde verileceği eklendi. En yüksek maaş ise 8 bin TL olarak duyuruldu. Peki, İŞKUR Türk Telekom personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?
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