Nisan ayı ile birlikte kamu kurumları KPSS'li KPSS şartsız memur personel alım başvuru şartlarını oldukça merak ediyor. 2019 Nisan ayı için kamuya farklı alanlara ve kadrolara memur ve personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda çok sayıda ilan yayımlandı ve Türkiye Geneli alım yapılacak. Adayların öncelikle dikkat etmeleri gereken hususlardan birisi olan başvuru şartlarıdır.

KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMLARI:

Kamu kurumları memur kadroları için KPSS şartı arasa da bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Özellikle askeri personel alımları için, bazı üniversiteler ve belediyeler için KPSS şartı aranmıyor. KPSS şartı ile memur alımı yapacak kurumlar ise adaylardan, 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor.

İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

ADAYLARDAN YAŞ ŞARTI ARANIYOR!

Nisan ayı memur personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan yaş kriteri de aranıyor. Bu bağlamda adayların mutlaka 18 yaşını tamamlamış olmaları zorunludur. Memur alımları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Askeri personel alımları için adayların 25 yaşından ve bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.