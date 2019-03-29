2019 yılında SGK ve Kızılay farklı kadrolara yerleştirmek üzere personel alımı yapılacağını belirtti. KPSS şartı olmadan ve sınavsız memur alımı yapılacak. SGK ve Kızılay'a personel alım başvuruları devam ediyor. Biz de iki kurumun personel ve memur alım ilanlarına başvuru şartlarını haberimizde sizler için araştırdık. SGK tarafından yapılan açıklamada bavurularını başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte "Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerektiğine yer verildi.