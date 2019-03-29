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  • 28.03.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 09:39

KPSS'siz ı - 2019 ve sınavsız personel nedir

Türk ı ve ları yapıyor. İşsiz vatandaşlar SGK ve personel ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda ve şehirlerde etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 11 kadroya yapılan personel alımında adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilecek.

2019 yılında SGK ve Kızılay farklı kadrolara yerleştirmek üzere personel alımı yapılacağını belirtti. KPSS şartı olmadan ve sınavsız memur alımı yapılacak. SGK ve Kızılay'a personel alım başvuruları devam ediyor. Biz de iki kurumun personel ve memur alım ilanlarına başvuru şartlarını haberimizde sizler için araştırdık. SGK tarafından yapılan açıklamada bavurularını başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte "Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

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