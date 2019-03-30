2019 yılı memur alım ilanları vatandaşların sürekli gündeminde. Memur ve personel alım ilanları kurumlar tarafından her gün güncelleniyor.

Bu nedenle iş arayan vatandaşlar için güzel bir haber hazırladık. Mart ayı içerisinde farklı kurumlara PTT, Jandarma ve KKK'ye on binlerce memur personel alımı yapacak. Adayların başvuru nitelikleri doğrultusunda KPSS puan türlerine bakılarak kadro sayısının kat sayısı kadar değerlendirmeye alınarak Giriş sınavına davet edilmektedirler. Giriş sınavı, Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır ve sonrasında ise uygulamalı sınavda yapılabilmektedir.