Kamu kuruluşlarında görevlendirmek için 17 Bin 425 personel memur alımı yapılacak. Personel ve memur alımının yapılacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İlan çıkan kamu kuruluşları kendilerine uygun nitelikte personel arıyor. 17 Bin 425 personel ve memur alımının bazı şartları var. Bunlardan bir tanesi ise herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamaktır.