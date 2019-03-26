Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lise mezunu işçi alım ilanı İŞKUR'da yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Onarım Destek Komutanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lise mezunu işçi alımı 3 farklı pozisyon için yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu şartlarına uyan adayları kabul edecek. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lise mezunu işçi alım başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR son dakika aktif iş ilanları detayları.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lise mezunu işçi alım ilanları detayı
Alım Yapacak Kurumu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğerli Onarım Destek Komutanlığı
Toplam Açık İş ve Pozisyon Sayısı : 3
İşveren Türü: Kamu
Çalışma Şekli: Daimi / Deneme Süreli
Bu bağlamda Deniz Kuvvetleri KomutanlığıOnarım Destek komutanlığına 3 kişilik boş kadro ile 1 Armadör İşçisi, 1 Oto Döşemesi ve 1 Metal Saç İşleme İşçisi alacak. Oto Döşemedi pozisyonuna engelli adaylar alınıyorken, Diğer Pozisyonlar için TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) kapsamında alım yapılacak.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Hakkında güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç alabilmek, En az ve en fazla ortaöğretim ( Lise ve Dengi Okul ) Mezunu olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanununda yer alan şartları taşımak, Daha önce çalışılan kamu kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gibi nitelikler aranacak.
BAŞVURULAR:
Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 25 Mart 2019 tarihi itibari ile başlayabilir ve en geç 5 gün içerisinde yani 29 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi başvuru adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/acikisilanara.aspx üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.
İŞÇİ ALIM İLAN NUMARALARI
Metal Sac İşleme İşçisi : 00004897031
Oto Döşemecisi :00004897133
Armadör İşçisi : 00004897135
2019 İŞKUR AKTİF İŞ İLANLARI
Beden İşçisi (Genel) 6875
Makineci (Dikiş) 2414
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2185
Satış Danışmanı / Uzmanı 1859
Temizlik Görevlisi 1756
Garson (Servis Elemanı) 1214
Büro Memuru (Genel) 1146
Güvenlik Görevlisi 1139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077
Kasiyer 804
Reyon Görevlisi 796
Aşçı Yardımcısı 736
Ön Muhasebeci 588
Şoför-Yük Taşıma 495
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480
Aşçı 445
Konfeksiyon İşçisi 445
Bulaşıkçı (Stevard) 440
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 374
İmal İşçisi 370
Beden İşçisi (İnşaat) 352
Dokuma Konfeksiyon Makineci 328
Kurye 306
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304
Cankurtaran 301
Elektrikçi (Genel) 286
CNC Torna Tezgahı Operatörü 275
Pazarlamacı 271
Beden İşçisi (Temizlik) 261
Ütücü 260
Proses İşçisi 256
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244
Ayakçı (Tekstil) 231
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227
Sekreter 187
Kalite Kontrolcü-Tekstil 183
Şoför (Yolcu Taşıma) 181
Ambar/Depo Görevlisi 180
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175
Düz Dikiş Makineci 169
Motosikletli Kurye 160
Makine Mühendisi 157
Bahçıvan 156
CNC Freze Tezgahı Operatörü 155
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155
Çağrı Merkezi Elemanı 152
Diğer Büro Memurları 150
Satış Temsilcisi / Plasiyer 148
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142
Mekanik Bakım Onarımcısı 132
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 131
Elektrik Teknisyeni 130
Ayakkabı İmalatçısı 128
Mermer İşçisi 127
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115
Mutfak Görevlisi 111
Müşteri Temsilcisi 108
Terzi 108
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106
Teknik Servis Elemanı 105
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101
Diğer Lastik İmalat İşçileri 100
Figüran 100
Grafiker 100
Yöresel Bez Dokumacısı 100
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 99
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 99
Sevkiyat Görevlisi 99
Muhasebe Meslek Elemanı 98
Tır-Çekici Şoförü 98
Oda Görevlisi-Turizm 92
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 90
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 90
Çaycı 88
Metal Mamuller Montaj İşçisi 83
Teknik Ressam 75
Kesimci (Konfeksiyon) 74
Kalite Kontrolcü 227
Muhasebeci 212
Depo Sevkiyat Sorumlusu 206
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205
Servis Komisi 205
Forklift Operatörü 199
Market Elemanı 195
Paketleme işçisi 192
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190
Büro İşçisi 72
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 71
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 70
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 70
Halkla İlişkiler Görevlisi 70
Kasap 70
Mobilya Montajcısı 67
Ara Ütücü 65
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 64
Dış Ticaret Meslek Elemanı 63
Makine Bakımcı 63
Okul Öncesi Öğretmeni 63
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 61
Bayan Kuaförü 59
Makine Teknikeri 59
Elektrik Teknikeri 58
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 57
Gıda Mühendisi 57
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 57
İngilizce Öğretmeni 56
Son Ütücü 56
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 55
Boyacı-Metal 54
Gıda Teknikeri 53
İthalat-İhracat Sorumlusu 53
Büro Yönetimi Elemanı 52
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 52
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 52
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 52
Alüminyum Doğramacı 51
Deri İşçisi 51
İlaç Üretim Operatörü 51
Sınıf Öğretmeni 51
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 51
Giysi Tadilatçısı 50
Mobilya Döşeme İşçisi 50
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 50
Ambalajcı (El İle) 48
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 47
Seramik İmal İşçisi 47
Sigortacılık Meslek Elemanı 47
Kamyon Şoförü 46
Betonarmeci 45
Hasta Danışmanı 45
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 45
İŞKUR NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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