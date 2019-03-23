2019 memur alım ilanları sürekli olarak kurumlar tarafından güncelleniyor. Memur alım ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle iş arayan vatandaşlar için güzel bir haber hazırladık.

DEĞERLENDİRME VE GİRİŞ SINAVLARI:

Adayların başvuru nitelikleri doğrultusunda KPSS puan türlerine bakılarak kadro sayısının kat sayısı kadar değerlendirmeye alınarak Giriş sınavına davet edilmektedirler. Giriş sınavı, Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır ve sonrasında ise uygulamalı sınavda yapılabilmektedir.

Sınava katılmak isteyen adaylar KPSS puanını yüksek olmak zorunda. Çünkü adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mart ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru alacak kamu kurumları için adaylar başvurularını çeşitli yollarda gerçekleştirebilirler. Ancak Kamu kurumlarının yayımladıkları başvuru kılavuzuna göre başvuru yapılması gereklidir. Buna göre başvurular, Şahsen, e-Devlet kapısı ile, Elektronik ortamda, Posta yolu ile veya e Posta yolu ile yapılabilmektedir.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI YAPIYOR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 25 Şubat 2019 ile 13 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını "www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde" yayımlanan 2019 yılı "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ile beraber "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" içerisinde yer aldığı şekilde gerçekleştireceklerdir.

Adaylar belirtilen başvuru tarihleri içerisinde "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" ekranı üzerinden internet aracılığıyla (online) olarak yapmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILIYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ( KKK ) bünyesine sözleşmeli olarak er alımı yapacağını belirtti. Toplamda 13 bin kişilik boş kadro ile alım yapılacak ve adaylardan En az ilköğretim mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca yaş şartı olarak 20 ile 25 yaşları arasında olmak şartları aranacak.

Askerliğini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan alım yapılacak yılın Ocak ayı itibari ile yani 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 25 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ayrıca Askerliğine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan ise, 20 yaşından gün almamış ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

İlan için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019. Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.