2019 PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

PTT personel alımları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan son açıklamada, PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alınacağı belirtilmişti. Müjdeli haberi duyan vatandaşlar 55 bin PTT KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı.

55 BİN PTT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2018 yılında yapılan 5 bin personel alımının ardından PTT'de çalışan kişi sayısı 45 bine ulaştı. PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.