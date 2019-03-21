İŞKUR her gün binlerce vatandaşın iş bulma umudu oluyor. Kurum üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanırken, yüzlerce kişi de iş bulabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaş İŞKUR'da yayınlanan ilanlar ile istihdam edildi. Kurum 2019 hedefini de 2 milyon istihdam olarak belirledi. İŞKUR'da özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları için de personel arayışı sürüyor. Peki İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR üzerinden hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte o detaylar...