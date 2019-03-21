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  • 21.03.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 17:37

'da güncel kamu alım ilanları yayımlandı! İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler?

üzerinden iş arayan vatandaşlar, kurum üzerinden yayınlanan kamu personeli alım ilanlarını da yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarla 4 farklı kurum alımını sürdürüyor. Peki İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? na nasıl başvurulur? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte o detaylar...

İŞKUR her gün binlerce vatandaşın iş bulma umudu oluyor. Kurum üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanırken, yüzlerce kişi de iş bulabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaş İŞKUR'da yayınlanan ilanlar ile istihdam edildi. Kurum 2019 hedefini de 2 milyon istihdam olarak belirledi. İŞKUR'da özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları için de personel arayışı sürüyor. Peki İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR üzerinden hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte o detaylar...

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