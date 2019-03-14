8 bin bekçi alımı için adaylar büyük bir heyecanla bekliyor. 8 bin bekçi alımı ile ilgili açıklama Polis Akademisi tarafından ne zaman yapılacak, Başvuru formu nasıl doldurulur? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 2019 bekçi alımı iş takvimi ve bekçi alımı yapılacak iller. Şu belirtmekte yarar var Polis Akademisi geçtiğimiz yıl yaptığı 1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınav duyurusunu 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiş ve müracaat merkezleri için detayları 6 Temmuz tarihinde erişime açmıştı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanacak olan ilanda 8 bin bekçi alımı için başvuruları alacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, önceki hafta detayların ilerleyen günlerde yayımlanacağına dair bilgi paylaşmıştı. Bekçi alımı ile ilgili değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz. Bekçi alım süreci ne kadar sürecek, detaylar ne olacak bizden takip edebilirsiniz.

İLİNİZDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana merkez ve çevre ilçelerde 260 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Adıyaman merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Afyonkarahisar merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ağrı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Amasya merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde 500 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Antalya merkez ve çevre ilçelerde 300 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Artvin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aydın merkez ve çevre ilçelerde 150 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde 175 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bilecik merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bingöl merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bolu merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Burdur merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bursa merkez ve çevre ilçelerde 325 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çankırı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çorum merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Denizli merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Edirne merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Elazığ merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzincan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzurum merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Eskişehir merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gaziantep merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Giresun merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gümüşhane merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hakkâri merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hatay merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Isparta merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İçel (Mersin) merkez ve çevre ilçelerde 180 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İstanbul merkez ve çevre ilçelerde 1000 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İzmir merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kars merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kastamonu merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kayseri merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kocaeli merkez ve çevre ilçelerde 360 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Konya merkez ve çevre ilçelerde 290 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kütahya merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Malatya merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Manisa merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Mardin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muğla merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muş merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Nevşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Niğde merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ordu merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Rize merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sakarya merkez ve çevre ilçelerde 200 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Samsun merkez ve çevre ilçelerde 90 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Siirt merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sinop merkez ve çevre ilçelerde 35 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sivas merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tekirdağ 125 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tokat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Trabzon merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tunceli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerde 280 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Uşak merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Van merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yozgat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Zonguldak merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aksaray merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bayburt merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karaman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırıkkale merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Batman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şırnak merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bartın merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ardahan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Iğdır merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yalova merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karabük merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kilis merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Osmaniye merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Düzce merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor